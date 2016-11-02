التونسية أمال المثلوثي تحيي حفلاً كبيراً بأوسلو

تجاوب كبير حظيت به الفنانة التونسية أمال المثلوثي، خلال إحيائها سهرة فنية كبرى في العاصمة النرويجية أوسلو، عبر التصفيقات التي نالتها من جمهور حضر بكثرة لمعاودة الإستمتاع بفن هذه الفنانة التونسية الشابة.

ففي سهرة من أولى فقرات برنامج مهرجان الموسيقى العالمي، الذي تحتضنه أوسلو، أبدعت الفنانة التونسية أمال المثلوثي في شد انتباه الجمهور المتنوع إليها طيلة أدائها لكل الأغاني المحبوبة.

فقد ظل الجمهور الغفير، الذي حل في أمسية استثنائية لأمال المثلوثي في مسرح "فولك تياترا" وسط أوسلو، يردد معها مقطوعاتها الموسيقية ويصفق بحرارة كلما انتهت من أداء أغانيها.

وصاحبت أمال في غنائها فرقة موسيقية نرويجية تتكون من عشرات العازفين على مختلف الآلات، في إطار التمازج بين الفنين العربي والغربي، مما أخرج قطعاً موسيقية فريدة من حيث اللحن والأداء.

ويأتي هذا التعاون الفني بعد أن أعجب النرويجيون بأمال المثلوثي التي كانت قد حظيت خلال دجنبر- ديسمبر الماضي بشرف إحياء حفل تقديم جائزة نوبل للسلام التي منحت لرباعي الحوار الوطني التونسي.

وقد غنت في حفل أوسلو الجديد عن بلادها تونس الخضراء، وعن العلاقات الإنسانية المتينة بين البشر، وكذا للمحبة والإخاء.

وختمت الفنانة التونسية سهرتها، التي تأتي شهوراً بعد حلولها للمرة الأولى بهذا البلد الاسكندنافي، بأغنيتها الشهيرة "كلمتي حرة" التي أدتها في حفل تسليم جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار الوطن.

وتم إهداء أمال المثلوثي، التي أدمجت في حفلها إيقاعات موسيقية غربية وأخرى عربية، لوحة فنية عبارة عن بورتريه يرسم بعض ملامحها الصارمة والمتطلعة إلى الأمل في نفس الوقت.

يذكر أن أمال المثلوثي تقوم حالياً بجولة في عدد من بلدان شمال أوروبا تشمل على الخصوص السويد والدنمارك والنرويج.