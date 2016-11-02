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بالفيديو: ريان رينولدز يكتشف الحياة على كوكب المريخ في "Life"

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الأربعاء 02-11-2016 21:35

أفرجت شركة سوني عن التريلر الأول لفيلم الخيال العلمي المنتظر، "Life" من بطولة النجم الكندي ريان رينولدز، الذي يقدم شخصية رائد فضاء يرافق فريق من ستة أفراد، ويكتشف حياة علي كوكب المريخ .

الفيلم الذي ينضم لقائمة طويلة من أفلام الخيال العلمي القائمة على فرضية وجود مخلوقات أخري بكواكب المجموعة الشمسية، تنطلق أحداثه من المحطة الفضائية الدولية حيث يخترق المركبة الفضائية كائن غامض ويخشون العودة به للكرة الأرضية خوفا من تهديده لحياة الإنسانية بالكامل.

الفيلم من بطولة جاك جيلينهال و ريان رينولدز و ريبيكا فيرغسون ، اولجا ، اريون باكاري ، هيروكي سانادي، من إخراج دانيال إسبانوزا و سيناريو ريت ريس وبول فيرنيك ومن المنتظر عرضه يوم 26 مايو عام 2017 ، موافقا لذكرى Memorial Day.

شاهد التريلر الرسمي الأول للفيلم

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سيدتي

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