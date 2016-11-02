أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند -
فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ! -
عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تامر حسني أول نجم عربي يفوز بجائزة "أنغامي"

Google+ Print

الأربعاء 02-11-2016 22:56

في أولى احتفالاته بمصر، أقام موقع "أنغامي" الشهير للموسيقي احتفالاً كبيراً لتكريم الفنان تامر حسني بعد أن حققت أغانيه 100 مليون استماع على الموقع كأول مطرب عربي رجل وهو الرقم الذي حققته من قبل اللبنانيتان إليسا ونانسي عجرم.

وبهذه المناسبة أقيم احتفال كبير في فندق كمبنسكي في القاهرة حضره تامر حسني بصحبة شقيقه حسام وأصدقاؤه أحمد زاهر وحسام الحسيني والمخرج ياسر سامي. كما حضر الاحتفال سعيد إمام مدير شركة روتانا في إضافة إلى مسؤولي موقع أنغامي إيدي مارون المدير الإقليمي للموقع وحسام الجمل مدير أنغامي في مصر.

حضر تامر في سيارة ليموزين بصحبة أصدقائه بعد رحلة ناجحة في أمريكا قدم خلالها العديد من الحفلات في ولايات مختلفة وشاركه الاحتفال المطرب شان بول.

تامر رحب بكل الحاضرين وشكر موقع انغامي وبدأ في تلقي الأسئلة ومنها أن كل المطربين عندما يتم سؤالهم حول سبب عدم تقديمهم لدويتو عالمي يردون بأن هذا الديو مدفوع الأجر فقال تامر "هذا قصر ذيل" منهم "وهو تعبير دارج عن عدم قدرة البعض على تحقيق أمر ما" وأضاف تامر أن المطرب العالمي لا يقبل بتقديم دويتو إلا بعد عمل الكثير من الدراسات حول المطرب الذي سيشاركه الغناء وما إذا كان مقارباً له في السن أم لا وحجم نجاحه وشهرته وهل هناك تشابه في اللون الموسيقي الذي يقدمانه معاً أم لا؟

وأكد تامر "أن الأمر في حالتي لم يقتصر على تقديم دويتو بل كنت مصراً على فرض شخصيتي على من غنيت معهم حيث جعلت إيكون وسنوب دوج يغنيان باللغة العربية لأننا لن نظل نتأثر بهم بل يجب أن نفرض شخصيتنا كفنانين عرب".

استمر تامر في تلقي الأسئلة ثم منحه إيدي مارون جائزة موقع أنغامي متمنياً له دوام النجاح ومهنئاً له لحصوله على الجائزة كأول مطرب عربي رجل يحصل عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند

فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ!

فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ!

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد