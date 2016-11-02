تامر حسني أول نجم عربي يفوز بجائزة "أنغامي"

في أولى احتفالاته بمصر، أقام موقع "أنغامي" الشهير للموسيقي احتفالاً كبيراً لتكريم الفنان تامر حسني بعد أن حققت أغانيه 100 مليون استماع على الموقع كأول مطرب عربي رجل وهو الرقم الذي حققته من قبل اللبنانيتان إليسا ونانسي عجرم.

وبهذه المناسبة أقيم احتفال كبير في فندق كمبنسكي في القاهرة حضره تامر حسني بصحبة شقيقه حسام وأصدقاؤه أحمد زاهر وحسام الحسيني والمخرج ياسر سامي. كما حضر الاحتفال سعيد إمام مدير شركة روتانا في مصر إضافة إلى مسؤولي موقع أنغامي إيدي مارون المدير الإقليمي للموقع وحسام الجمل مدير أنغامي في مصر.

حضر تامر في سيارة ليموزين بصحبة أصدقائه بعد رحلة ناجحة في أمريكا قدم خلالها العديد من الحفلات في ولايات مختلفة وشاركه الاحتفال المطرب شان بول.

تامر رحب بكل الحاضرين وشكر موقع انغامي وبدأ في تلقي الأسئلة ومنها أن كل المطربين عندما يتم سؤالهم حول سبب عدم تقديمهم لدويتو عالمي يردون بأن هذا الديو مدفوع الأجر فقال تامر "هذا قصر ذيل" منهم "وهو تعبير دارج عن عدم قدرة البعض على تحقيق أمر ما" وأضاف تامر أن المطرب العالمي لا يقبل بتقديم دويتو إلا بعد عمل الكثير من الدراسات حول المطرب الذي سيشاركه الغناء وما إذا كان مقارباً له في السن أم لا وحجم نجاحه وشهرته وهل هناك تشابه في اللون الموسيقي الذي يقدمانه معاً أم لا؟

وأكد تامر "أن الأمر في حالتي لم يقتصر على تقديم دويتو بل كنت مصراً على فرض شخصيتي على من غنيت معهم حيث جعلت إيكون وسنوب دوج يغنيان باللغة العربية لأننا لن نظل نتأثر بهم بل يجب أن نفرض شخصيتنا كفنانين عرب".

استمر تامر في تلقي الأسئلة ثم منحه إيدي مارون جائزة موقع أنغامي متمنياً له دوام النجاح ومهنئاً له لحصوله على الجائزة كأول مطرب عربي رجل يحصل عليها.