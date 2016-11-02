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تمديد فترة سجن سعد المجرد ولهذا السبب لم تتم مواجهته اليوم مع الفتاة الفرنسية

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الأربعاء 02-11-2016 22:34

يبدو أن قضية الفنان المغربي سعد المجرد مُدّدت للأسبوع المقبل، حيث الأخبار الواردة من باريس لحد كتابة هذه السطور تفيد بأن القضاء الفرنسي أجّل القضية إلى غاية الأسبوع المقبل وإبقائه في السجن الاحتياطي إلى حين عرضه أمام محكمة الاستئناف.

وحضر المجرد إلى جلسة المحكمة مؤازراً بمحاميه الثلاثة إيريك ديبون موريتي، ابراهيم الراشيدي وعائشة الانصاري.

هيأة الدفاع عن سعد المجرد تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة الاستئناف والمدعي العام الفرنسي، أول أمس الاثنين (31 أكتوبر)، لمتابعة سعد في حالة سراح، غير أن القاضي والمدعي العام رفضا الأمر .

وكان قد تم تداول أنباء عن تحديد جلسته الأربعاء صباحاً بعدما دخل على الخط المحامي إيريك بتكليف من العاهل المغربي الملك محمد السادس. ويتم سعد اليوم الأربعاء 2 نوفمبر أسبوعاً كاملاً داخل سجن
" Fleury Mérogis ".

ويشار أن المحامي الفرنسي " ايريك ديبو موريتي" يتواجد حالياً مع سعد داخل السجن . وتقول أخبار مطلعة أن عدداً من الجمعيات النسائية دخلت على الخط لمؤازرة الفتاة التي لم تتم بعد المواجهة معها مراعاة لحالتها النفسية.

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سيدتي