ضبط خليجى حاول تهريب 60 ألف دولار للإمارات

أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة، محاولة تهريب راكب خليجى لـ 60 ألف دولار، للإمارات، مخالفًا قانون انتقال النقد المصرى بصحبة الركاب، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

وأوضح مصدر مطلع، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبى، اشتهبت الخدمات فى حقيبة الراكب، حيث أظهر جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة وتم فتح حقيبة الراكب وتم العثور على 60 ألف دولار بداخلها، مخالفًا قانون انتقال النقد المصرى بصحبة الركاب.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية، لأمن مطار القاهرة، بتحرير محضر بالواقعة ومصادرة المبلغ المضبوط والعرض على النيابة المختصة.