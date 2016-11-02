الفنانة الكويتية «شمس» تدعو مصر للتخلى عن القومية العربية

اعتبرت النجمة الكويتية شمس، أن الحروب التى خاضتها مصر دفاعًا عن القومية العربية، هى سبب المشكلات الاقتصادية الحالية، موجهة رسالتها لمصر، :”اقفل على بابك، وأنسى القومية العربية، واشتغل لنفسك، وخلى القومية العربية كام سنة على جنب.. القومية خسرت مصر”.

وشددت شمس، فى حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامجه “على هوى مصر” على قناة النهار one، على ضرورة تقديم الحلول الطارئة، والاهتمام بالصناعة والبشر والتعليم على أسس صحيحة بعيدًا عن التطرف، مستطردة :”لست مع الديكتاتورية لكننى مع الحلول الطارئة، ويجب على مصر أن تقفل على نفسها وتشتغل صناعة وتسيب القومية العربية على جنب، فالخليج لديه من القوة العسكرية والفكرية ما يكفيه للدفاع عن نفسه، والحروب الآن تغيرت إلى تكنولوجية وانترنت”، وانتقد الفنانة الكويتية الإعلام المصرى، معتبرة أنه :”بيولع النيران ويلعب دورًا سلبيًا ولا يتطرق للأخبار الإيجابية بجدية”.