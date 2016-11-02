الإندبندنت البريطانية : روسيا تشتري عقارات بفنلندا لتسكين الجنود حال غزوها

ذكرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، أن حكومة فنلندا تشتبه في أن روسيا تشتري العقارات داخل البلاد ‏من أجل استخدامها كمنازل للجنود فى حال غزو روسيا لفنلندا مستقبلًا.‏

وأوردت الصحيفة عبر موقعها الألكتروني، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية ‏الفنلندية تعتقد أن المقيمين الأجانب يمكنهم شراء أعداد كبيرة من العقارات في فنلندا من أجل ‏استيعاب القوات في حال حدوث الغزو الروسى المحتمل، وفقًا لوسائل إعلام محلية.‏

وكشف التقرير الذي أعد مؤخرًا بتكليف من الحكومة الفنلندية أن وكالة الاستخبارات الفنلندية “خدمات الاستخبارات الأمنية الفنلندية” لديها خاوف بشأن “ممتلكات الأجانب” في أقاليم حساسة ‏من الناحية السياسية والتي يمكن أن تستخدم في حالة الأزمات فى المستقبل‎.‎

وذكر التقرير “أن خدمات الاستخبارات الأمنية الفنلندية تحقق باستمرار في التدابير التي قد ‏تكون مرتبطة بالاستعدادات لكسب النفوذ في حالة الأزمات، وهذا يمكن أن يكون هو الحال مع ‏المعاملات العقارية التي لا تبدو أو تتماشي مع القيمة المنطقية للعقارات فى الأعمال التجارية ‏ذات الصلة‎.”‎

‏ وأوضح التقرير أنه “يمكن لمالك الأرض أن يبني منشآت عقارية يمكن لدولة أجنبية الاستفادة ‏منها في حالة الأزمات – وذلك باستخدامها لإغلاق طرق النقل واستيعاب القوات دون رادع، على ‏سبيل المثال‎.”‎

‏وأضافت الصحيفة أن هناك صلة بين هذا التقرير وبين استخدام روسيا السابق لما يسمى ‏‏”الرجال الأخضر الصغير” – القوات الخاصة غير المحددة – باحتلال العقارات والأراضي في ‏ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، وفقًا لصحيفة فنلندية‎.‎

‏ وأظهر التقرير أن خدمات الاستخبارات الأمنية الفنلندية لديها مخاوف بشأن قيام موسكو ببسط ‏نفوذها على الحدود مع فنلندا من خلال شراء الممتلكات، حيث بدأت وزارة الدفاع بالبلاد في ‏النظر في الصفقات العقارية التي تنطوي على الأراضي وغيرها من العقارات التي يعتقد أنها ‏حيوية للأمن الفنلندي.‎

وقال وزراء الحكومة الفنلندية في شهر أكتوبر الماضي أنهم يشعرون بقلق متزايد إزاء حملة من ‏الهجمات الدعائية التي تشنها روسيا لزعزعة الاستقرار فى فنلندا‎.‎

أ ش أ