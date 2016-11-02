«رئيس البنك الأهلى»: رصدنا نزول الدولار خلال 24 لأسعار تتراوح من 10 لـ 12جنيها

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن البنك يحذر دائمًا من التعامل فى السوق السوداء للعملة والمضاربة فى الأسواق الموازية، لأنها بطبعها أسواق هشّة، وقائمة على شائعات ومضاربات، ولا تعتد على الثقة فى التعامل، وماحدث اليوم هو أكبر دليل على ذلك.

وأضاف “عكاشة”، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتى” على فضائية «صدى البلد»: “دعائم وأساسيات الاقتصاد المصرى أقوى مما تتخيله الناس، وأقوى من الشائعات والمضاربات التى تسمح للبعض إنهم ينساقوا وراء السوق السوداء”.

وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى: “سعر الدولار اللى كان موجود فى السوق الموازى غير معبّر على الإطلاق عن قوة الاقتصاد المصرى، ورصدنا من خلال فروع البنك على مستوى الجمهورية، نزول الدولار اليوم لأسعار تتراوح من 10 إلى 12 جنيهًا بالكتير، وهو ما يظهر الأنهيار التام لأسعار الدولار، فهذا الانخفاض يؤكد هشاشة قطاع السوق الموازى القائم على الشائعات والمضاربات”.

وأوضح “عكاشة”: “اتحاد الغرف التجارية قايم بدور قوى جدًا بإنه أشار إلى عدم الرضوخ لابتزاز السوق السوداء، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للاستثمار، وبعض المصنعين الذين خفضوا أسعار الحديد تماشيًا مع تخفيض سعر الدولار، كل المؤشرات دى بتعزز إن فيه صحوة جادة للبعد عن المضاربات والشائعات، وبالتالى السوق السوداء هشة”.

وعن سؤاله عن السعر الحقيقى للدولار وإمكانية نزوله لأقل من 10 جنيهات قال عكاشة: “مش عايزين نمسك سعر الدولار كأنه محور حياة البلد، أسعار العملات فى تذبذب مستمر على مستوى العالم كله.. ولكن أهم حاجة بالنسبة لنا إننا نشتغل وننتج”.

وأكد هشام عكاشة أن البنك الأهلى يمتلك منظومة متكاملة من الخدمات المالية، مثل شركة تأجير تمويلى، وأخرى للتمويل العقارى، وشركة استثمار، وأن البنك يسير فى إجراءات تأسيس شركة صرافة، ومن المقرر بدء العمل بها مع بدايات العام المُقْبِل.