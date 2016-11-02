رسميًا.. إيقاف «مورينيو» مباراة وتغريمه ماليًا لتجاوزه ضد الحكام

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه أوقف جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد مباراة واحدة وغرمه 58 ألف جنيه استرليني “71 ألف دولار” بسبب تجاوزه ضد الحكام في آخر جولتين من البريميرليج الشهر الماضي.

واعترف “مورينيو” بالإساءة واستخدام لغة مهينة تجاه الحكم مارك كلاتنبرج خلال مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز وتم تغريمه ثمانية آلاف جنيه استرليني بسبب هذه الواقعة وإيقافه مباراة واحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وأدين مورينيو أيضًا بعد تصريحاته حول الحكم انطوني تايلور قبل مواجهة ليفربول في الدوري وغرم مبلغ 50 ألف جنيه استرليني.

وأكد الاتحاد الانجليزي أن اللجنة أثبتت التهمة وأيضًا الغرامة، وتم توجيه تحذير إلى مورينيو حول تصرفاته في المستقبل.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري بعد عشر مباريات في الموسم الأول للمدرب السابق لتشيلسي وريال مدريد.