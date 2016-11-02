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انخفاض أسعار السيارات من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألفًا بعد انهيار الدولار

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انخفاض أسعار السيارات من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألفًا بعد انهيار الدولار انخفاض أسعار السيارات من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألفًا بعد انهيار الدولار

أرشيفية

أكد علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن السيارات الجديدة في ستشهد انخفاضًا سيتراوح ما بين 10.000 و 30.000 جنيه خلال الأيام القليلة القادمة .

وأضاف السبع، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن السيارات التي ستشهد الانخفاضات تلك التي تقع في الفئة السعرية ما بين 130.000 و300.000 جنيه بنسب متفاوته .

ويشهد سوق صرف العملات في مصر انهياراً حاداً في في السوق الموازي “ السوق السوداء “خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن وصل إلي 19 جنيهًا، ووصل سعر الصرف للدولار الأسود ما بين 15 إلي 16 جنيهًا بعد اتخاذ 17 قرارًا اقتصاديًا، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والتي من شأنها تقنين أوضاع تداول النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وكانت أسعار السيارات في مصر قد شهدت زيادات شبه يومية بسبب ارتفاع الدولار خلال الـ 3 شهور الماضية، والذى آثر سلبًا في عملية البيع والذي قلت بنسبة 30٪ عن الشهور السابقة .

ويتوقع خبراء اقتصاديون انخفاضًا تدريجيًا لأسعار السيارات الجديدة في مصر خلال الساعات المقبلة في ظل انخفاض الدولار .

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