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البنتاجون: لن ندعم «الحشد الشعبي» بعمليات تحرير الموصل

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البنتاجون: لن ندعم «الحشد الشعبي» بعمليات تحرير الموصل البنتاجون: لن ندعم «الحشد الشعبي» بعمليات تحرير الموصل

البنتاجون – أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الأربعاء، أنها لن تدعم قوات الحشد الشعبي في عمليات تحرير مدينة الموصل العراقية من تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب وكالة «الأناضول» فقد أجاب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «جيف ديفيس» في معرض رده على سؤال صحفي حول إذا ما كان الجيش الأمريكي سيدعم قوات الحشد الشعبي في معارك تحرير الموصل بـ “كلا”.

وقال “بالرغم من أن هذه القوات تحت سيطرة بغداد إلا أن القوات الأمريكية لا تدعمها”.

وأوضح أن “قتال الحشد إلى جانب القوات العراقية المسلحة لا يعيق عمل قوات التحالف في دعم القوات الأمنية العراقية والقوات الكردية بالتحديد”.

 

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