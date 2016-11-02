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انخفاض جديد بأسعار الذهب بسبب انهيار الدولار.. بأجمالى تراجع 130 جنيهًا

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انخفاض جديد بأسعار الذهب بسبب انهيار الدولار.. بأجمالى تراجع 130 جنيهًا انخفاض جديد بأسعار الذهب بسبب انهيار الدولار.. بأجمالى تراجع 130 جنيهًا

أرشيفية

شهدت الذهب فى الأسواق المصرية انخفاض هائل خلال التعاملات المسائية، اليوم الاربعاء، بقيمة 50 جنيهًا ، حيث سجل عيار 21 مبلغ 500 جنيهًا بالتزامن مع تراجع كبير فى بالسوق السوداء .

فقد سجل الذهب عيار “18″ 400 جنيه، كما سجل سعر الجرام عيار “21″ 500 جنيه، كما انخفض جرام الذهب عيار “24″ 600 جنيه.

 وقد وصلت فيمة  الجنيه الذهب: 4000، وأصبح  السعر العالمي : 1305.

وقال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب فى غرفة القاهرة التجارية، التوقعات تشير إلى مزيد من الانخفاضات الاخرى خلال الساعات المقبلة، تزامنا مع حالة من الاضطراب وتراجع كبير للدولار بالسوق السوداء.

وبهذا يكون حجم تراجع الذهب منذ أمس 130 جنيها، مع حدوث تحرك فى الاسعار العالمية بقيمة 10 دولار.

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أونا

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