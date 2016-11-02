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الأردن ومصر تجريان تمرينًا عسكريًا مشتركًا

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الأردن ومصر تجريان تمرينًا عسكريًا مشتركًا الأردن ومصر تجريان تمرينًا عسكريًا مشتركًا

الجيش المصرى

أعلن الجيش الأردني، أن قواته ستنفذ تمرينًا عسكريًا مشتركًا مع القوات المصرية، في مدينة العقبة، بهدف تعزيز قدراتهما على مواجهة التهديدات الأمنية.

وجاء في بيان، نشر على موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، “تنفذ القوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع الجانب المصري الشقيق التمرين المشترك العقبة 2016″، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

وأضاف البيان، أن “التمرين يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، والتدريب على التخطيط المشترك لتنفيذ المهام المختلفة، ومن خلال استغلال كافة الإمكانيات المتوفرة، بالإضافة إلى التدريب على مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية المحتملة”.

 

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