«معلومات الوزراء»: لا صحة لتوقف العلاجات الكيماوية للأطفال بمعهد الأورام

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تُفيد بتوقف علاج الكيماوي للأطفال بمعهد الأورام نتيجة عدم توافر الأدوية.

وأوضح بيان صادر عن المركز، اليوم الأربعاء، أن المركز تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أنها غير صحيحة، وأكدت على توافر كافة أدوية الكيماوي في معهد الأورام وأنه لا يوجد عجز في توفير العلاج للأطفال.

وأضافت الوزارة أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تبذل جهوداً حثيثة في توفير المستحضرات عن طريق تذليل العقبات التي تتعلق بالاستيراد.

وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة للأرصدة الخاصة بأدوية علاج الأورام، موضحة أنه بشأن ما تم تداوله بخصوص مستحضر Purinethol amp، فإنه متوفر لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية بكميات تكفي معدلات الاستهلاك الشهري.

وأشارت إلى وجود أرصدة بحوالي 41 ألف “فيال” في حين يبلغ معدل الاستهلاك الشهري 5500، غير أنه قد تم الإفراج جزئياً عن الشحنات الواردة من المستحضر لدى الشركة المستوردة، وذلك لحين صدور مطابقات التحليل الخاصة بالمستحضر مما يسمح بتوفر رصيد كاف لتغطية الاحتياجات الشهرية المطلوبة.

وأضافت الوزارة أنه تم توريد حوالي 130 “فيال”، لمعهد الأورام بالقاهرة خلال شهر سبتمبر، وسيتم توريد الكميات المطلوبة للمعهد تباعاً، أما فيما يتعلق بمستحضر Asparaginase فإنه متوفر وبمتابعة حركة التوريدات من الشركة الموزعة للمستحضر فقد تبين أنه تم توريد 650 «فيال» إلى معهد الأورام خلال شهر سبتمبر.

كما تم توريد 550 «فيال» خلال شهر أكتوبر الجاري، وبخصوص مستحضر Holoxan ومستحضر Endoxan، فأكدت الوزارة أنه يوجد من المستحضرين أرصدة كافية لدى الشركة المستوردة، ويتم استيراده بشكل منتظم، مضيفة أنه لم يتم تلق أي شكوى من نقص هذه الأصناف سالفة الذكر.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام بعدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر شهرياً من الإدارة، وفي حالة وجود أي نقص في الأدوية أو شكاوى الاتصال على الرقم (25354150 ) الخاص بشكاوى الأدوية، وكذلك رقم الشكاوي الحكومية (16528).