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«برلمانى»: أطالب بتغليظ عقوبة التهرب الضريبي

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«برلمانى»: أطالب بتغليظ عقوبة التهرب الضريبي «برلمانى»: أطالب بتغليظ عقوبة التهرب الضريبي

ياسر قورة

قال نائب رئيس حزب الوفد، للشئون البرلمانية، ياسر قورة، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي في يصل إلى 200 مليار جنيه سنويًا، وأنه في حالة ضمه للاقتصاد الرسمي ستجني الدولة ما يُقارب الـ 40 مليار جنيه سنويًا، الذي يُعد رقمًا كبيرًا سيساعد على انتشال الاقتصاد من كبوته.

وأضاف قورة، خلال لقائه في برنامج “ساعة من مصر” مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن هناك 40 ألف مصنع تقع ضمن الاقتصاد غير الرسمي، ولا يدفعون ضرائب أو خدمات للدولة، ويسرقون الكهرباء.

وأوضح قورة، أن هناك فئات كثيرة تقع ضمن الاقتصاد غير الرسمي، ومنها الأطباء والمحامين وسائقين التاكسي والتوك توك وكذلك سائقي شركتي أوبر وكريم، الذين يحصلون على 60 ألف سنويًا، وهو ما يتجاوز الشريحة المعافاة من الضرائب، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبات على التهرب الضريبي.

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