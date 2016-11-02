وقف معلم رياضيات عن العمل لتحرشة بـ13 طالبة في مدرسة ثانوية بني سويف ‎

استبعد ثروت عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم، ببني سويف، معلم رياضيات، بمدرسة ثانوية بنات، لاتهامة بالتحرش بـ13 طالبة.

وقال ثروت عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن مدير إدارة بني سويف التعليمية، تلقي شكوي من مديرة مدرسة ثانوية بنات، مكتوبة من عددًا من طالبات المدرسة، تفيد أن معلم الرياضيات بالمدرسة قام بالتحرش بـ13 طالبة، وإنها قامت باستدعاء الأخصائية الاجتماعية، وأولياء الأمور بالمدرسة، ووقعن علي المذكرة، مضيفًا إنة تم استبعاد المدرس لحين إنتهاء التحقيقات بالشئون القانونية.