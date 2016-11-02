فريق «أمبير» المصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة كاسحات الألغام الدولية

فاز فريق طلاب أكاديمية القاهرة الجديدة “أمبير”، بالمركز الأول عالميًا ومحليًا بالمسابقة العالمية “كاسحات الألغام” للكشف عن الألغام الأرضية “minesweepers”، والتى نظمتها مؤسسة حدث ورابطة مهندسى الكهرباء والإليكترونيات، والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا الريبوتات المتخصصة فى كشف الألغام والمتفجرات الأرضية، تحت رعاية وزارة الإتصالات ومدينة زويل بالإضافة إلى جائزة أفضل تصميم ميكانيكى على مستوى العالم بالمسابقة.

وشارك بالمسابقه 43 فريق من الجامعات المصرية، كجامعة القاهرة وعين شمس وجامعة زويل، حيث فاز طلاب أكاديمية القاهرة بالمركز الأول، وجامعة زويل بالمركز الثانى، مما أهل الفريقان لتمثيل مصر بالمسابقة الدولية والمنافسة مع 9 دول، منهم إسبانيا، والأرجنتين، والبرازيل، والسعودية، وشيلى، وبوليفيا، وحصل طلاب أكاديمية القاهرة الجديدة على المركز الأول، وجائزته مبلغ 500 دولار، حيث قام الفريق بالكشف عن 12 لغم فى مساحة 400 متر مريع، فى 8 دقائق وهو أعلى نتيجة بالمسابقة.

ويتكون فريق “أمبير”، من 8 طلاب، وهم: “محمد جاويش، ومصطفى عبدالمنعم، ومحمد نبيل، ومحمد حسام، وندا محمود، وياسمين خيرت، ودنيا عبد المحسن، ومحمود ناجح”.