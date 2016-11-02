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إطلاق تطبيق جديد لحماية الأطفال من التحرش و البلطجة

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إطلاق تطبيق جديد لحماية الأطفال من التحرش و البلطجة إطلاق تطبيق جديد لحماية الأطفال من التحرش و البلطجة

صورة تعبيرية

أطلقت شركة أورنج بالتعاون مع مؤسسة “غير مذنب” للرعاية الأسرية، اليوم الأربعاء، أول تطبيق للهواتف الذكية يحارب أخطار التحرش والبلطجة، أطلق عليه اسم «SKIT»، لتصبح منصة لتوعية الأطفال وصغار السن.

وتم تطوير التطبيق الذي يستهدف الأطفال من سن 4 : 14 عامًا بغرض زيادة التوعية ضد التحرش، علمًا بأنه يعمل من خلال نظامى التشغيل “iOS” وأندرويد.

ويستخدم التطبيق الجديد طريقة “SKIT”، والتي تعني ” قل لا أنت غير مذنب، حافظ على خصوصيتك وعليك إبلاغ شخص بالغ”.

ويأتى هذا التطبيق على شكل لعبة تعتمد كطريقة جديدة لتوعية سلوك الاطفال وتثقيفهم لإدراك اخطار التحرش وتحويلهم إلى أشخاص واثقين من أنفسهم، مطلعين وعلى دراية بما حولهم.

وأكد المهندس أشرف حليم نائب رئيس أورنج مصر للقطاع التجاري، أهمية استخدام الانترنت الآمن للأطفال ونشر هذا النوع من الوعى لسلامتهم وسلامة المجتمع ككل، من خلال دعم المجتمع وتحفيزه للتقدم فى التقنيات الرقمية والتحول إلى مجتمع رقمي.

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