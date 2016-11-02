وزير الأوقاف: خطبة جمعة 11/11 ستكون عن مكانة مصر في القرآن والسنة

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الوزارة قررت تخصيص موضوع خطبة يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر بجميع مساجد الجمهورية للحديث عن مكانة مصر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مع بيان فضلها ومكانتها وأهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأوضح وزير الأوقاف أن «اختيار هذا الموضوع في ذلك اليوم يأتي ردًا على من يحاولون العبث بأمن مصر أو تعكير صفوها»، قائلًا إن «مصر تستحق منا أن نفديها جميعا بأنفسنا ونقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها أو استقرارها».

وأضاف أن “اختيار هذا الموضوع يأتي كذلك للتأكيد والتذكير بمكانة مصر التي أقرها القرآن الكريم وبينتها السنة النبوية, بما يؤكد أن مصر محفوظة بأمر الله وقدرته”، مبينا أن “مصر لن تضار أبدا بفضل الله ووحدة شعبها وتماسكه وقوة جندها خير أجناد الأرض وهم في رباط إلى يوم الدين”.

وشدد وزير الأوقاف على حرمة إشاعة الفساد أو الفوضى في المجتمع أو الإضرار بأهله أو ممتلكاته الخاصة والعامة، معربًا عن ثقته في شعب مصر الأبي الذي يرفض دعاوى الباطل والفساد ويقف دائما بالمرصاد لكل متربص بأمن واستقرار وطنه.

أ ش أ