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نائب رئيس مستثمرى العاشر السابق: قرارات الأعلى للاستثمار تقضى على البيروقراطية

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نائب رئيس مستثمرى العاشر السابق: قرارات الأعلى للاستثمار تقضى على البيروقراطية نائب رئيس مستثمرى العاشر السابق: قرارات الأعلى للاستثمار تقضى على البيروقراطية

>كتبت - منال العيسوى

أكد المهندس أبو العلا أبو النجا أحد رجال الاستثمار فى مدينة العاشر من رمضان ونائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر السابق، أن الـ17 قرارا الذى صدرت عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمسكت بلب أزمات الاستثمار وهى البيروقراطية، وأن القرارات تقضى على هذه المشكلة الرئيسية إضافة إلى تحفيز ودعم الاستثمارات.

وأضاف أبو العلا أبو النجا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القرار الخاص بضرورة الرد على المشروعات الاستثمارية فى 15 يوما فقط، هو منتهى العقل والتفهم لمعاناة المستثمرين الجدد بدلا من متاهة الوزارات، مشيدا بأن القرار شمل عبارة إلزام الوزارات، إضافة لتخفيض الأراضى وإعفاء 5 سنوات من الضرائب يعد تحفيز لإقامة مشروعات فى الصعيد.

وأوضح أبو العلا أن بهذه القرارات تكون الدولة قادرة على رسم خريطة للمشروعات الاستثمارية التى تحتاج إليها فى هذه الفترة وأن عمل تحفيز للاستثمار فى مدينة أو مكان هو جزء أيضا من رسم خريطة الاقتصاد فى مصر، بمعنى أن الدولة تعرف أى الأماكن فى حاجة إلى استثمارات فتوجه الاستثمارات إليها مع بعض التحفيزات".

وأشاد أبو العلا بالقرار الخاص بتفعيل مبادرة البنك المركزى ودمج الصناعات الصغيرة والمتوسطة فيها، إضافة للضربة القاضية لتجار السوق السوداء الذين يتلاعبون بسعر الدولار وهو بمثابة تأمين للاحتياطى النقدى، ولم تمر ساعات على القرارات إلا وانخفض ومتوقع خلال الفترة المقبلة ضربة أخرى يشنها البنك المركزى.

وقال أبو العلا: إن قرار منع الاستيراد للسلع الثانوية لمدة 3 أشهر سيوفر الكثير من العملة الصعبة للبلاد، مشيدا بخطوة شركة شحن دبى فى ميناء الأدبية التى تتعامل بالجنيه المصرى مقابل الدولار وهو ما يعطى لسعر الجنيه قيمة مضافة، ويعطى فرصة للبنك المركزى برفع سعر الجنيه تمهيدا للتعويم.


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