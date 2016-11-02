الاتحاد الإنجليزي يوقف مورينيو مباراة واحدة ويغرمه 50 ألف إسترليني

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق مانشستر يونايتد، مباراة واحدة، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني بعد إقراره بسوء السلوك.
واعترف مورينيو بأنه استخدم لغة مسيئة أو مهينة تجاه الحكم مارك كلاتنبيرج، كما تم تغريمه 50 ألف استرليني لإدلائه بتعليقات حول الحكم أنتوني تايلور.
وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان له، أنه تمت معاقبة مدرب مانشستر يونايتد بعد حديثه غير اللائق في وسائل الإعلام عن الحكم أنتنوني تايلور قبل بداية مباراة فريقه أمام ليفربول يوم 14 أكتوبر الماضي، بجانب اعتراضه على الحكم مارك كلاتنبيرج خلال لقاء بيرنلي.
أ ش أ