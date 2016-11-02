الاتحاد الإنجليزي يوقف مورينيو مباراة واحدة ويغرمه 50 ألف إسترليني

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف البرتغالي ‏جوزيه مورينيو، مدرب فريق مانشستر يونايتد، مباراة واحدة، وتغريمه 50 ألف جنيه ‏إسترليني بعد إقراره بسوء السلوك. ‏

واعترف مورينيو بأنه استخدم لغة مسيئة أو مهينة تجاه الحكم مارك كلاتنبيرج، كما تم ‏تغريمه 50 ألف استرليني لإدلائه بتعليقات حول الحكم أنتوني تايلور.‏

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان له، أنه تمت معاقبة مدرب مانشستر يونايتد بعد حديثه غير اللائق ‏في وسائل الإعلام عن الحكم أنتنوني تايلور قبل بداية مباراة فريقه أمام ليفربول يوم 14 ‏أكتوبر الماضي، بجانب اعتراضه على الحكم مارك كلاتنبيرج خلال لقاء بيرنلي.‏

أ ش أ