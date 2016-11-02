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ارتفاع عدد ضحايا انفجار ناقلة بترول باكستانية إلى 18 قتيلًا

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ارتفاع عدد ضحايا انفجار ناقلة بترول باكستانية إلى 18 قتيلًا ارتفاع عدد ضحايا انفجار ناقلة بترول باكستانية إلى 18 قتيلًا

أرشيفية

أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في ناقلة بترول خارج الخدمة في منطقة جاداني الباكستانية إلى 18 قتيلًا.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية أن انفجارًا هائلًا اندلع في ناقلة البترول أثناء وجودها في حوض لتفكيك السفن القديمة في منطقة جادانى على بعد نحو 45 كيلومترًا شمال غرب ميناء كراتشي الباكستاني، مما أدى إلى جرح خمسين شخصًا آخرين.

وأشارت القناة إلى أن الانفجار الذي وقع في خزان الوقود وأسفر عن حريق هائل، أدى أيضًا إلى تطاير قطع من جسم الناقلة إلى مسافة نحو كيلومترين من موقع الحادث.

وتتواصل جهود رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق، الذى اندلع أمس الثلاثاء ولا يزال مستمرا بالناقلة، فيما لم تتوافر حتى الآن أية تقارير عن أسباب الانفجار.

أ ش أ

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