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بالفيديو : "قرش" تفترس بقرة فور سقوطها من "قارب" ...

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بالفيديو : "قرش" تفترس بقرة فور سقوطها من "قارب" ... بالفيديو : "قرش" تفترس بقرة فور سقوطها من "قارب" ...

يجوب سمك القرش البحار والمحيطات، بحثا عن فريسة قد لا تتعدى في أغلب الأحيان سمكة كبيرة، لكن أن يحصل على بقرة، فهذا لم يكن في حسبانه.

أظهر تسجيل مصور لحظة قيام سمكة قرش بالتهام بقرة، في مشهد مدهش يدل على مدى افتراس سمكة القرش حتى لمخلوقات غير بحرية، في أعماق المحيط. وفي قصة التسجيل، بينما كان مجموعة من الأشخاص يبحرون بالقرب من سواحل جزيرة مايوت الفرنسية، تعرّض قاربهم للاهتزاز، حسبما جاء في موقع sputniknews .

وعندما ألقى البحارة نظرة على المياه شاهدوا سمكة قرش ضخمة وهي تلتهم بقرة، ليستخدم البحارة كاميرا خاصة بالتصوير تحت الماء لرصد هذه الحادثة الغريبة.

وقال مصور الفيديو إنه يعتقد أن البقرة سقطت من أحد القوارب في البحر، الأمر الذي دفع سمكة القرش لاستغلال الفرصة والتهامها، وفقما ورد في صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 

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