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غرق 12 مهاجرًا غير شرعيًا قبالة ساحل ليبيا

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غرق 12 مهاجرًا غير شرعيًا قبالة ساحل ليبيا غرق 12 مهاجرًا غير شرعيًا قبالة ساحل ليبيا

أرشيفية

قال خفر السواحل الإيطالي، إن ما لا يقل عن 12 مهاجرًا غرقوا قبالة ساحل ليبيا، اليوم الأربعاء، بعدما أبحروا في أجواء عاصفة، مضيفًا أن عددًا كبيرًا آخر من المهاجرين ربما لقوا حتفهم في الحادث.

وأُنقذ نحو 29 شخصًا عندما بدأ قاربهم المطاطي الإبحار على بعد 40 كيلومترًا إلى الشمال من ليبيا، وشاركت طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الإيطالية في عملية الإنقاذ إذ ساعدت في نقل الناجين إلى الأمان، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وقال متحدث باسم خفر السواحل في إيطاليا “القارب أبحر على الرغم من الطقس السيء للغاية في ذلك الوقت”.

وانتشلت 12 جثة لكن لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على القارب في الأساس ويواصل رجال الإنقاذ تمشيط المنطقة بحثًا عن ضحايا محتملين.

وكثيرًا ما يضع مهربو البشر أعدادًا كبيرة من المهاجرين تصل إلى 100 في قوارب غير آمنة قبل أن يدفعوا بها إلى البحر، ولدى وصول المهاجرين إلى المياه الدولية يطلبون المساعدة باستخدام الهواتف المحمولة المتصلة بالأقمار الصناعية.

وسجلت أكثر من 3740 حالة وفاة بين المهاجرين هذا العام في وسط البحر المتوسط ليقترب ذلك من عدد الوفيات المسجل في 2015 بأكمله.

وفي الشهور العشرة الأولى من العام وصل قرابة 155 ألف مهاجر إلى إيطاليا معظمهم من دول جنوبي الصحراء الافريقية، وهذا هو نفس العدد الذي وصل طوال العام الماضي لكنه انخفض مقارنة مع 170 ألفًا وصلوا في 2014.

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