«مصباح قطب»: السوق السوداء تستحوذ على 22 مليار دولار

قال المتخصص في الشئون الاقتصادية الكاتب الصحفي، مصباح قطب، إن الأسباب الرئيسية التي أدت لانخفاض سعر الدولار، اتفاق الغرف التجارية بوقف الاستيراد لمدة 3 أشهر باستثناء السلع الضرورية، والتحسن النسبي في الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلاً عن وقف التعامل بالنقد الأجنبي لمدة أسبوعين.

وأضاف قطب، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن: “الموجة الهيسترية لارتفاع الدولار كان لها نهاية وشيكة، لأنها كانت بدون أي أسس موضوعية”.

وتابع قطب، أنه: “إذا تمت خُطوات جيدة، مع بداية الأسبوع المقبل، والتعامل مع سعر الفائدة بطريقة مختلفة، فمن المؤكد أن يكون هناك نتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة”، لافتًا إلى أن المعالجات الأمنية لأزمة الدولار لم تؤت ثمارها.

وكشف قطب، عن وجود 22 مليار دولار في السوق السوداء، التي جاءت عبر تخزين الدولار، من خلال سحب بعض الأشخاص حساباتهم الدولارية، وتجميع ما يتم من تحويلات المصريين في الخارج”.