الحلاني وصابرين ومتولي يغنون للعندليب بمهرجان الموسيقى‎

فرض العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وجوده بقوة بأغاني الفاصل الأول لرابع ليالي اليوبيل الفضي لمهرجان الموسيقى العربية حيث افتتحت المطربة صابرين النجيلي فقرتها بأغنية «أسمر يا أسمراني»، قبل إن يقدم المطرب محمد متولي أغنية أخرى للعندليب هي «أحضان الحبايب».

ومن المقرر أن يشهد الحفل المقام حاليًا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا تقديم المطرب اللبناني عاصي الحلاني لأغنية «احلف بسماها وبترابها» إلى جانب نخبة من الأغاني التى قدمها بمشواره الفني الذي يدخل أيضًا عامه الخامس والعشرون.

يذكر أن الحفل يحضره وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، ومصمم الأزياء هاني البحيري، و عدد كبير من الجمهور.