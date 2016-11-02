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أبو الغيط يزور مخيم الزعترى بالأردن ويؤكد دعم الجامعة العربية للاجئين

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أبو الغيط يزور مخيم الزعترى بالأردن ويؤكد دعم الجامعة العربية للاجئين أبو الغيط يزور مخيم الزعترى بالأردن ويؤكد دعم الجامعة العربية للاجئين

>كتب مصطفى عنبر

فى إطار زيارة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية للأردن، زار الأمين العام، اليوم الأربعاء، مخيم الزعترى للاجئين السوريين، على الحدود الأردنية السورية، ويضم نحو ٨٠ ألف لاجئ.

 

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمى باسم الأمين العام بأن أبو الغيط تفقد أحوال اللاجئين داخل المخيم، كما استمع لشرح مفصل من القائمين عليه من المسئولين الأردنيين حول أوضاع اللاجئين المعيشية، والجهد الكبير الذي يبذل من أجل توفير حياة كريمة لهم، إذ لمس الأمين العام الصعوبات الهائلة التي تواجهها السلطات الأردنية فى التعامل مع تدفقات اللاجئين الذين بلغ عددهم في الأردن نحو مليون ونصف المليون، يقيم أغلبيتهم خارج المخيمات.

 

وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط أشاد بالحس العروبي والإنسانى الذى تتمتع به المملكة الأردنية الهاشمية، على مستوى الشعب والقيادة، داعيا الدول العربية والمؤسسات المانحة للإسهام في تحمل هذا العبء الذي ينوء به كاهل الأردن، مضيفا أن الأمين العام لاحظ خلال الزيارة أن المركز الطبى بالمخيم يستقبل نحو ٨٠٠ حالة على مدار الساعة يوميا، وأن مواصلة هذا الجهد الهائل لن يكون ممكنا إلا بدعم دولى وعربى ملموس.

 

وقال المتحدث إن الأمين العام شدد أيضا على أن أوضاع الأخوة السوريين بالمخيمات تدعو للرثاء والأسف، و ينبغى أن تذكر كل أصحاب الضمائر الحية بالتكلفة الإنسانية المروعة لاستمرار الحرب الأهلية فى سوريا، وبضرورة العمل بكل السبل على وقف نزيف الدم وعلى توفير الحماية للمدنيين في داخل المدن السورية المحاصرة.

 


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