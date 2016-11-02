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الجيش النيجيري: هجوم مسلح على خط أنابيب للنفط في دلتا النيجر

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الجيش النيجيري: هجوم مسلح على خط أنابيب للنفط في دلتا النيجر الجيش النيجيري: هجوم مسلح على خط أنابيب للنفط في دلتا النيجر

الجيش النيجيري

 قال الجيش النيجيري وشاهد، اليوم الأربعاء، إن متمردين في منطقة دلتا النيجر النفطية في جنوب البلاد هاجموا خطًا للأنابيب تشغله شركة النفط الوطنية النيجيرية.

يأتى الهجوم بعدما التقى زعماء من المنطقة التى تنتج معظم نفط الدولة العضو في منظمة أوبك بالرئيس محمد بخاري وطلبوا منه سحب الجيش من المركز النفطي وإصدار أوامر لشركات النفط بنقل مقراتها إلى هناك وإنفاق المزيد من الأموال على التنمية لإنهاء الهجمات فى المنطقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وقال المتحدث باسم الجيش أولاولو مارسيلينوس داودو “القوات في ولاية دلتا سمعت خلال قيامها بدورية روتينية صوت تفجير تسبب فيه من يشتبه بكونهم مخربين لهم دوافع اقتصادية في محطة باتان قرب إيكويريجبيني”.

وقال شاهد يدعى شريف مولادي أن الهجوم وقع فى نحو الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم شركة النفط الوطنية النيجيرية.

تقع المحطة في رافد لأحد الأنهار بين مدينة وارى الجنوبية ومرفأ فوركادوس النفطى الذى استأنف الأسبوع الماضى تصدير الخام فى أعقاب إصلاحات بعد هجوم.

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