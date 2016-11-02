موسكو: مستعدون للحوار مع أي رئيس يختاره الشعب الأمريكي

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، عن أمل بلاده بأن تؤدي الجهود المشتركة إلى وضع العلاقات الروسية الأمريكية في مسار إيجابي.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن لافروف قوله خلال مراسم منحه دكتوراه فخرية من جامعة بيرايوس باليونان: “نأمل أن تؤدي الجهود المشتركة إلى وضع العلاقات الروسية الأمريكية على مسار إيجابي، من شأن هذا أن ينعكس إيجابيًا على مجمل العلاقات الدولية نظرًا لأن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة لدعم الاستقرار والأمن العالميين”.

وأضاف “أود أن أعطي مثالا على اتفاقنا مع الأمريكيين بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، أعتقد أنه مثال جيد، لأنه تم الاتفاق عليه بحسن نية من قبل الطرفين، الأمر الذي يعزز الأمن والاستقرار في العالم ككل”.

وتابع لافروف: “نحن بالتأكيد، وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين، سوف نكون على استعداد للدخول في حوار مع أي رئيس يختاره الشعب الأمريكي في ظروف عالم المتعدد الأقطاب”.

وكان وزير الخارجية الروسي قد وصل إلى أثينا في زيارة التقى خلالها القيادة اليونانية، وتم بحث سبل تطوير العلاقات الروسية اليونانية، وتطورات الوضع الاقتصادي في اليونان، والوضع في سوريا، ومشاكل المهاجرين واللاجئين الذين غصت بهم دول قارة أوروبا بشكل عام، واليونان بشكل خاص، بالإضافة إلى الوضع في مناطق شرق أوكرانيا، والوضع الأمني الذي تعيشه أوروبا في ظل التهديدات الإرهابية التي تهدد أكثرية دول القارة.

أ ش أ