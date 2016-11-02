وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر بالمبادئ والمقاصد التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة ومساندتنا للدور الكبير الذي تلعبه على الصعيدين الدولي والإقليمي.

جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بمقر النادي الدبلوماسي بالتحرير تحت شعار “الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية.. شركاء فى الأمن والسلام والتنمية المستدامة”.

ورحب الوزير شكرى فى بداية الكلمة بالحضور .. معبرا عن سعادته للتواجد اليوم للاحتفال بالذكرى ال71 لتأسيس الأمم المتحدة، والتي تتزامن مع مرور ما يقرب من عام على فوز مصر بمقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولي وانخراط مصر الفعال فى كافة أنشطة المجلس لتمثيل دول الجنوب عموما والأفريقية والعربية على وجه الخصوص.

وقال الوزير إنه ينتهز هذه الفرصة لتهنئة انطونيو دوتيرس على انتخابه كسكرتير عام للأمم المتحدة والذي تدعم مصر قيادته للمنظمة فى هذه المرحلة الهامة من تاريخها والتي يواجه فيها تحديات غير مسبوقة مما يتطلب منا العمل جميعا لتعزيز دور المنظمة ومعاونتها فى جهودها لصون السلم والأمن الدولي وتحقيق التنمية والحفاظ على حقوق الشعوب فى ظل نظام دولي يجب أن تظل ركيزته الأساسية إعلاء مبادئ سيادة الدول والمساواة والتعايش السلمي.

وقال “في إطار العضوية المتزامنة لمصر غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولي، ومجلس السلم والأمن الأفريقي لقد سعينا لتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بما يتواكب مع تطور أشكال النزاعات وتنامى الأنماط الجديدة من التهديدات الأمنية والعابرة للحدود بما فى ذلك الإرهاب والتطرف وتضافر عوامل الجريمة المنظمة، والاستفادة من ذلك فى دعم خارطة الطريق الجديدة لبينة السلم والأمن الأفريقية تحتاج نقلة فى استراتيجيات التعامل مع النزاعات فى أفريقيا”.

وأضاف وزير الخارجية أنه إيمانا من مصر بأهمية دعم الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة فى التسوية السلمية للنزاعات فقد حرصت مصر على تعزيز مساهماتها بقوات ووحدات شرطية فى بعثات حفظ السلام الأممية والتي بلغت 3069 فردا لتحتل مصر بذلك المركز الثامن فى تصنيف الدول الأكثر مساهمة فى البعثات على المستوى الدولي.

وأشار إلى تعدد أشكال تعاون مصر مع الأمم المتحدة لدعم جهود التنمية فى الإقليم لتشمل استضافة نحو 15 مكتبا إقليميا تابعا للمنظمة الأمر الذي يدل على مدى دعم مصر لهذه المكاتب ويعبر على إدراك الأمم المتحدة لطبيعة الدول الذي تلعبه مصر فى تحقيق أهداف ومقاصد المنظمة ومحورية مركزها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشدد على أن لمصر قصص نجاح عديدة فى التعاون مع منظومة الأمم المتحدة وبصفة خاصة مع الوكالات الأممية المتخصصة .. مشيرا إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمثل جزءا أصيلا من أجندة التنمية 2030، ولذلك فان مصر تؤكد على اهمية تركيز التوجه الدولي نحو تعزيز البعد التنموي ودعم دور الدولة فيما يتعلق بحيز السياسات المطلوبة لضمان تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية.

وقال إن المجتمع الدولي حقق العام الماضي إنجازا تاريخيا فى تحدى تغير المناخ والتوصل إلى اتفاق واضح يتأسس على مبدأ اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ ومصر أكدت فى هذا الإطار على التزامها بالمشاركة الفعالة فى الجهد الدولي لمواجهة تغيير المناخ ونتطلع فى هذا السياق لاستكمال المسيرة التي بدأناها سويا تحت مظلة الأمم المتحدة فى مؤتمر مراكش ” كوب 22″.

وأكد شكرى أن الجهد الدولي لمواجهة تغيير المناخ يجب أن يتأسس على الحق فى التنمية والعدالة والإنصاف والتزام بمبادئ القانون الدولي وعلى راسها تحقيق الاستفادة للجميع وعدم الإضرار.

ولفت وزير الخارجية إلى المؤتمر الأول للشباب الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الماضي بشرم الشيخ والذي يأتى انطلاقا من إدراك الدولة المصرية لأهمية تمكين الشباب فى كافة مناحي الحياة وتعظيم دورهم فى مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحديات ذات الصلة هذه المسيرة ولاسيما المرتبطة بالتعليم والتشغيل والصحة.

واكد الوزير التزام مصر بالمبادئ والمقاصد التي أنشئت من اجلها الأمم المتحدة ومساندتنا للدور الكبير الذي تلعبه على الصعيدين الدولي والإقليمى كما مثل إنشاء المنظمة منذ 70 عاما تحولا محوريا نحو عالم اكثر استقرارا وسلما للنظام الدولي بعد عقود من أهوال الحروب تظل مصر مقتنعة بان مستقبل افضل للنظام الدولي يرتبط بشكل مباشر بالأمم المتحدة بان تكون قوية وفعالة .

وكان السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون المتعددة الأطراف قد رحب فى الكلمة، التي ألقاها في الاحتفالية، بالحضور الذين حرصوا على المشاركة فى الاحتفالية المقامة بمناسبة بمرور 71 على تأسيس الأمم المتحدة.

من ناحيته، وجه مصطفى بلمليح المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة الشكر للوزير شكرى .. معربا عن تقديره لمصر للدور الذي تقوم به في إطار الأمم المتحدة من أجل السلام والتنمية والأمن فى العالم.

وأضاف انه فى يوم 24 أكتوبر تجمل مبنى الوزارة الخارجية بألوان وشعار الأمم المتحدة وهو ما يعكس الشراكة الطويلة بين مصر والمنظمة.

حضر الاحتفالية مدير مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة بالإضافة إلى عدد من السفراء ومن المسئولين الأمميين وسفراء النوايا الحسنة ومن بينهم الفنانة يسرا.

أ ش أ