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«أخصائي تغذية» يحذر الأمهات ضعيفة البنية من الحمل

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«أخصائي تغذية» يحذر الأمهات ضعيفة البنية من الحمل «أخصائي تغذية» يحذر الأمهات ضعيفة البنية من الحمل

أرشيفية

حذر أخصائي التغذية د. سعيد متولي الأمهات ضعيفة البنية من الحمل لما له من تأُثير على سلامتهن مستقبلا، موضحًا أن «الهيموجلوبين» هو المكون المسئول عن حمل الأكسجين والغذاء عبر الدم إلى كل خلايا الجسم البشري وانخفاض نسبة الحديد بالدم يؤدي إلى النحافة وتساقط الشعر والضعف العام وشحوب البشرة.

وأوضح د. سعيد متولي ارتفاع نسبة الهيموجلوبين بالدم يؤدي بصفه مباشرة إلى صحة جيده بشكل عام “قوة ذاكره وذكاء وقوة وكثافة الشعر وصحة القلب.

وذكر إن الحمل يجب أن يكون للأمهات صحيحة البدن أقوياء البنية للحصول على أبناء صحتهم جيدة وبلا عيوب خلقيه آو أمراض تؤرق الحياة كما أن الطفل يحصل على العناصر والمكونات اللازمة لنموه من الأم لذلك نجد العديد من الأمهات عقب الولادة تصاب بهشاشة العظام أو سقوط الأسنان أو تغير الملامح بالشكل نتيجة الضعف العام.

ونصح د. سعيد متولي الأمهات بالاهتمام بتغذية البنات منذ الصغر لأنهن أمهات المستقبل وعدم تناول والمقرمشات والتيك أواي والجبن النباتي الدهن المشروبات الغازية.

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