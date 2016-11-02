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ميركل تتهم الحكومة السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

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ميركل تتهم الحكومة السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ميركل تتهم الحكومة السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

اتهمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السورية اليوم الأربعاء بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي عنها.

وسبق أن اتهمت جماعات لحقوق الإنسان ودول غربية الجيش السوري الذي يدعمه سلاح الجو الروسي باستهداف مستشفيات ومخابز وغيرها من المناطق المدنية أثناء قصف مناطق تسيطر عليها المعارضة ومنها شرق حلب.

وبحسب «رويترز» قالت ميركل لدى تسلمها جائزة سول للسلام في برلين: “استخدام البراميل المتفجرة والقنابل الحارقة بل والأسلحة الكيماوية أمر لا يمكن غض الطرف عنه”.

وتابعت: “السكان المدنيون يتعرضون للتجويع والمعاهد الطبية تتعرض للهجوم والأطباء يموتون والمستشفيات تدمر”.

وأضافت أنه حتى قوافل الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لم تسلم من القصف.

وأشارت ميركل إلى أن “هذه جرائم خطيرة ضد الإنسانية. يجب علينا ألا نتغاضى عنها”.

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