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وزير النقل السابق: لو توقفنا عن استيراد «الكافيار» سنخفض الدولار لـ 8 جنيهات

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وزير النقل السابق: لو توقفنا عن استيراد «الكافيار» سنخفض الدولار لـ 8 جنيهات وزير النقل السابق: لو توقفنا عن استيراد «الكافيار» سنخفض الدولار لـ 8 جنيهات

سعد الجيوشى وزير النقل السابق

أكد سعد الجيوشى، وزير النقل السابق، أن 115 مليار دولار، يتم التعامل بهم فى السوق السوداء، خارج إطار البنك المركزى، وهو السبب فى الارتفاع الجنونى للدولار فى ، مشيرًا إلى ضرورة قيام ومجلس النواب، بتفعيل المادة 12 لإتفاقية “الجات”، الخاصة بالتجارة الدولية، ومنع الاستيراد لبعض السلع.

وقال الجيوشى، فى لقاءه مساء اليوم، بأعضاء نادى العاصمة الذى ترأسه الإعلامية أمل صبحى، ويرأسه شرفيًا المهندس عبد الفتاح رجب، إن مصر تستورد بـ 20 مليار دولار سلع مستفزة للمواطن، مثل الكافيار ولعب الأطفال وعند إيقاف استيرادها قليلًا سينخفض الدولار إلى 8 جنيهات مع بداية العام الجديد.

وأضاف، أن الإتحاد العام للغرف التجارية والشعب المختلفة، أخذت قرارات فردية تستهدف خفض الدولار، وتابع :” لكننا نعول على مجلس النواب و الحكومة لإتخاذ قرارات واضحة تجاه الأزمة”.

 

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