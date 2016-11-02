ميناء دمياط يستقبل 52 ألف طن سكر.. وبدء نقل الشحنة بالسكة الحديد من الميناء

استقبل ميناء دمياط اليوم الأربعاء، 52 ألف طن سكر على متن السفينة «SPRING RAINBOW»، حيث تم تفريغها بأرصفة الميناء.

وقامت هيئة النقل بشحن السكر من الميناء باستخدام كافة وسائل النقل المتاحة، حيث يجرى حاليًا لأول مرة شحن السكر بالسكة الحديد من خلال خطة منسقة مع هيئة السكة الحديد لتوفير 3 قطارات أسبوعيًا بحمولة 1200 طن لكل قطار لزيادة معدلات السحب، وذلك في إطار تفعيل النقل متعدد الوسائط وسرعة وصول الشحنة للمستهلك.

ومن المنتظر وصول 4 بارجات نهرية لنقل السكر بحمولة تصل إلى 1200 طن لتحميلها بعد سلسلة من المناقشات والاجتماعات مع كافه الجهات المعنيه بالدولة.