أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند -
فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ! -
عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ميناء دمياط يستقبل 52 ألف طن سكر.. وبدء نقل الشحنة بالسكة الحديد من الميناء

Google+ Print
ميناء دمياط يستقبل 52 ألف طن سكر.. وبدء نقل الشحنة بالسكة الحديد من الميناء ميناء دمياط يستقبل 52 ألف طن سكر.. وبدء نقل الشحنة بالسكة الحديد من الميناء

شحنة السكر

استقبل ميناء دمياط اليوم الأربعاء، 52 ألف طن سكر على متن السفينة «SPRING RAINBOW»، حيث تم تفريغها بأرصفة الميناء.

وقامت هيئة النقل بشحن السكر من الميناء باستخدام كافة وسائل النقل المتاحة، حيث يجرى حاليًا لأول مرة شحن السكر بالسكة الحديد من خلال خطة منسقة مع هيئة السكة الحديد لتوفير 3 قطارات أسبوعيًا بحمولة 1200 طن لكل قطار لزيادة معدلات السحب، وذلك في إطار تفعيل النقل متعدد الوسائط وسرعة وصول الشحنة للمستهلك.

ومن المنتظر وصول 4 بارجات نهرية لنقل السكر بحمولة تصل إلى 1200 طن لتحميلها بعد سلسلة من المناقشات والاجتماعات مع كافه الجهات المعنيه بالدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا