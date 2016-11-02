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تأجيل زيارة وزيرة التعاون الدولى إلى محافظة «الوادى الجديد»

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تأجيل زيارة وزيرة التعاون الدولى إلى محافظة «الوادى الجديد» تأجيل زيارة وزيرة التعاون الدولى إلى محافظة «الوادى الجديد»

سحر نصر وزيرة التعاون الدولي

أعلن مسئول الإعلام بمحافظة الوادي الجديد علي ميصر، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تأجيل زيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الخير للمحافظة، والتي كان مقررًا لها غدًا الخميس، لتوزيع أرباح مشروع الثروة الحيوانية المنفذ بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والصندوق الاجتماعي.

أكد ميصر، أنه جاري التنسيق مع وزارة التعاون الدولي للإعداد لزيارة مرتقبة لتوزيع بعض المساعدات العينية على القرى الأشد احتياجًا بالمحافظة.

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