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إلغاء 6 رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

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إلغاء 6 رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا إلغاء 6 رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إلغاء 6 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديًا وقله عدد ركابها.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن سلطات تلقت 5 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلاتها رقم 486 والمتجهة إلى جاسم، ورحلة 112 والمتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 104 والمتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 601 والمتجهة إلى تبوك، ورحلة رقم 906 والمتجهة إلى جدة .

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارًا من الخطوط السودانية بإلغاء رحلتها رقم 103 والمتجهة إلى الخرطوم، وذلك بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقله عدد ركابها.

وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.

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