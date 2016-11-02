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نشرة ONA ا الأسطورة ضيف «ON E».. الديهي يغادر العاصمة.. ديكور خاص لـ« صرافة القرموطي»

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON E» في تمام الساعة التاسعة ونصف من مساء اليوم الأربعاء – والذي يُذاع بنفس التوقيت على راديو نغم FM – الفنان محمد رمضان.. للمزيد

الفنان محمد رمضان - أرشيفية

الفنان محمد رمضان – أرشيفية

تستعد الإعلامية ياسمين سعيد، لتقديم أولى حلقات برنامجها الجديد «الجمعة في »، والمقرر بثه على شاشة «MBC مصر»، ابتداءً من الجمعة المقبلة.. للمزيد

الإعلامية ياسمين سعيد - أرشيفية

الإعلامية ياسمين سعيد – أرشيفية

علمت وكالة أنباء «ONA»، من مصادرها، أن الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «صباح العاصمة»، غادر قناة «العاصمة 2»، وبذلك ينضم الديهي إلى قائمة الراحلين عن القناة.. للمزيد

الإعلامي نشأت الديهي

الإعلامي نشأت الديهي

تستضيف الإذاعية أميرة نور، مقدمة برنامج «شارع الفن»، المذاع على راديو نغم FM – خلال حلقة اليوم الأربعاء – الفنان محمود الجندي.. للمزيد

الفنان محمود الجندي - أرشيفية

الفنان محمود الجندي – أرشيفية

ظهر الإعلامي جابر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه «مانشيت القرموطي» بديكور خاص لشركة صرافة كتب عليها «صرافة القرموطي»، حيث قام باحضار شاشة خلفة كتب عليها العملات الأجنبية.. للمزيد

لحظة القبض على القرموطي

لحظة القبض على القرموطي

ارتدت فرح علي، مذيعة النشرة الرياضية على شاشة النهار اليوم، تيشيرت يحمل صور رموز كرة القدم، حيث فاجأت جمهور الإسماعيلي اليوم، بارتدائها صورة قيصر الإسماعيلي حسنى عبد ربه.. للمزيد

الإعلامية فرح علي - أرشيفية

الإعلامية فرح علي – أرشيفية

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أونا

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