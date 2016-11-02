نشرة ONA ا الأسطورة ضيف «ON E».. الديهي يغادر العاصمة.. ديكور خاص لـ« صرافة القرموطي»

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON E» في تمام الساعة التاسعة ونصف من مساء اليوم الأربعاء – والذي يُذاع بنفس التوقيت على راديو نغم FM – الفنان محمد رمضان.. للمزيد

تستعد الإعلامية ياسمين سعيد، لتقديم أولى حلقات برنامجها الجديد «الجمعة في مصر»، والمقرر بثه على شاشة «MBC مصر»، ابتداءً من الجمعة المقبلة.. للمزيد

علمت وكالة أنباء «ONA»، من مصادرها، أن الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «صباح العاصمة»، غادر قناة «العاصمة 2»، وبذلك ينضم الديهي إلى قائمة الراحلين عن القناة.. للمزيد

تستضيف الإذاعية أميرة نور، مقدمة برنامج «شارع الفن»، المذاع على راديو نغم FM – خلال حلقة اليوم الأربعاء – الفنان محمود الجندي.. للمزيد

ظهر الإعلامي جابر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه «مانشيت القرموطي» بديكور خاص لشركة صرافة كتب عليها «صرافة القرموطي»، حيث قام باحضار شاشة خلفة كتب عليها أسعار العملات الأجنبية.. للمزيد

ارتدت فرح علي، مذيعة النشرة الرياضية على شاشة النهار اليوم، تيشيرت يحمل صور رموز كرة القدم، حيث فاجأت جمهور الإسماعيلي اليوم، بارتدائها صورة قيصر الإسماعيلي حسنى عبد ربه.. للمزيد