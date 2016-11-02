تامر حسين في ضيافة «باب رزق» على نغم FM..غدًا

كتبت – إنجي لطفي:

يتحدث الكاتب يسري الفخراني مع الشاعر الغنائي تامر حسين، و الملحن أحمد حسين عن أعمالهم و مشوارهم مع الهضبة عمرو دياب، وعن أعمالهم مع أكبر نجوم في مصر و الوطن العربي، مثل سميرة سعيد، و عمرو مصطفى، و حسام حبيب، وساموزين وحماقي.

جدير بالذكر، أن الشاعر الغنائي تامر حسين، ألف 9 أغاني من أخر ألبوم للهضبة عمرو دياب و هم : “معاك قلبي _عمرنا ما هنرجع_ احلى و احلى _حبيبتي_لا لا _ رسمها راجع _عكس بعض_ أمنتك”، و من أهم أعمال الملحن أحمد حسين: “بحس بيه – خلينا لوحدينا – في عشقك _ و منين _ محتاجك”.

كما اشترك الشاعر الغنائي تامر حسين مع الملحن أحمد حسين في :

> “القاهرة _ حبيت يا قلبي _ ونعيش لعمرو دياب_ و أيام في بعدنا فاتوا لساموزين _ – مستقتل سلاموزين _ هتعرف قيمتي لساموزين .– الله يرحم للفنانة السورية رالدا”.

ويذكر أن برنامج “باب رزق”"، من تقديم الكاتب يسري الفخراني، و إعداد ياسمين مجدي، و الإشراف العام أحمد سمير، ويذاع من الأحد للخميس الساعة الرابعة مساء.