أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند -
فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ! -
عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أناقة النجمات مُذهلة في عطلة نهاية الأسبوع!

Google+ Print

الأربعاء 02-11-2016 15:34

 

كثيرة هي الأحداث والمناسبات التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع. وبالرغم من أن معظم النجمات بالكاد استطعنا التعرّف إليهن بعد أن تنكّرن بأشكال غريبة عجيبة في الهالووين، غير أنه في المقابل كان هنالك الكثير من النجمات اللواتي تألقن بإطلالات راقية ومُبهرة وغاية في الأناقة.

ومن أبرز المناسبات التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع كانت "LACMA Art and Film Gala"  التي جرت بالتعاون مع دار "غوتشي " Gucci. وبهذه المناسبة تألّقت النجمات العالميات بأجمل تصميمات دار "غوتشي" Gucci، ونذكر منهن عارضة الأزياء والممثلة "روزي هنتيغتون وايتلي" Rosie Huntington Whitley، التي اختارت فستاناً من الحرير الناعم باللون الزهري، وقد زيّنت خصرها بحزام برّاق باللون الذهبي، وبدت إطلالتها مثالية. كذلك شاهدنا النجمة "غوينيث بالترو" Gwyneth Paltrow ، وقد اختارت فستاناً قصيراً باللون الأسود مع أكتاف كبيرة مزيّنة بالتول الملوّن من "غوتشي" Gucci. ، وكذلك النجمة السمراء "سلمى حايك" Salma Hayek  التي تألقت بفستان من الشيفون الأسود المزيّن بالترتر البراق الملوّن.

وفي المقابل، وفي مناسبة أُخرى وهي "البافتا" BAFTA ، التي أقيمت في لوس أنجلوس، شاهدنا النجمة "جينيفر لورانس" Jennifer Lawrence  وقد اختارت فستاناً ناعماً باللون البيج، من تصميم "ايلي صعب" Elie Saab، ناسبها كثيراً. وشاهدنا أيضاً، في نفس المناسبة، الممثلة "فيليستي جونس" Felicity Jones وقد اختارت فستاناً أسود وفخماً، من تصميم دار "بربري" Burberry

وغيرهن كثيرات هن النجمات اللواتي اخترن أجمل التصميمات وأجمل فساتين السهرة في مناسبات نهاية الأسبوع.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي