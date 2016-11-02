أناقة النجمات مُذهلة في عطلة نهاية الأسبوع!

كثيرة هي الأحداث والمناسبات التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع. وبالرغم من أن معظم النجمات بالكاد استطعنا التعرّف إليهن بعد أن تنكّرن بأشكال غريبة عجيبة في الهالووين، غير أنه في المقابل كان هنالك الكثير من النجمات اللواتي تألقن بإطلالات راقية ومُبهرة وغاية في الأناقة.

ومن أبرز المناسبات التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع كانت "LACMA Art and Film Gala" التي جرت بالتعاون مع دار "غوتشي " Gucci. وبهذه المناسبة تألّقت النجمات العالميات بأجمل تصميمات دار "غوتشي" Gucci، ونذكر منهن عارضة الأزياء والممثلة "روزي هنتيغتون وايتلي" Rosie Huntington Whitley، التي اختارت فستاناً من الحرير الناعم باللون الزهري، وقد زيّنت خصرها بحزام برّاق باللون الذهبي، وبدت إطلالتها مثالية. كذلك شاهدنا النجمة "غوينيث بالترو" Gwyneth Paltrow ، وقد اختارت فستاناً قصيراً باللون الأسود مع أكتاف كبيرة مزيّنة بالتول الملوّن من "غوتشي" Gucci. ، وكذلك النجمة السمراء "سلمى حايك" Salma Hayek التي تألقت بفستان من الشيفون الأسود المزيّن بالترتر البراق الملوّن.

وفي المقابل، وفي مناسبة أُخرى وهي "البافتا" BAFTA ، التي أقيمت في لوس أنجلوس، شاهدنا النجمة "جينيفر لورانس" Jennifer Lawrence وقد اختارت فستاناً ناعماً باللون البيج، من تصميم "ايلي صعب" Elie Saab، ناسبها كثيراً. وشاهدنا أيضاً، في نفس المناسبة، الممثلة "فيليستي جونس" Felicity Jones وقد اختارت فستاناً أسود وفخماً، من تصميم دار "بربري" Burberry.

وغيرهن كثيرات هن النجمات اللواتي اخترن أجمل التصميمات وأجمل فساتين السهرة في مناسبات نهاية الأسبوع.