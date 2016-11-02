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تأجيل زيارة وزيرة التعاون الدولى ومديرة الصندوق الاجتماعى للوادى الجديد

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تأجيل زيارة وزيرة التعاون الدولى ومديرة الصندوق الاجتماعى للوادى الجديد تأجيل زيارة وزيرة التعاون الدولى ومديرة الصندوق الاجتماعى للوادى الجديد

>الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، فى بيان إعلامى مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تأجيل زيارة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة " الخير" للمحافظة، والتى كان مقررا لها غدا الخميس لحضور توزيع أرباح مشروع الثروة الحيوانية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والصندوق الاجتماعى.

 

وأضاف "عشماوى"، أنه سيتم تحديد موعد آخر للزيارة والتى سيتم فيها توقيع بروتوكول جديد مع مؤسسة "مصر الخير" لدعم الأعمال الخيرية بالمحافظة، كما سيتم منح مساعدات لإحدى القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدا أن ضيوف المحافظة سيتفقدون مَجمع التمور بمدينة الخارجة للتعرف على خطوط الإنتاج بالمجمع.

 


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