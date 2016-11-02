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تجديد حبس 4 متهمين بخلية "ميكروباص حلوان" 45 يوما

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تجديد حبس 4 متهمين بخلية "ميكروباص حلوان" 45 يوما تجديد حبس 4 متهمين بخلية "ميكروباص حلوان" 45 يوما

>كتب محمد عبد الرازق

قررت الدائرة ( 14 ) جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، فى القضية رقم  513 لسنة 2016 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا  بـ" ميكروباص حلوان، والمتهمين باغتيال معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة 45 يوما جديدا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى القضية. 
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واعترف المتهمون فى التحقيقات باعتناقهم الأفكار التكفيرية، على يد "وليد ح م ح" الحاصل على البراءة فى قضية خلية الظواهرى، كما اعترفوا بالاشتراك فى تنفيذ العملية التى استهدفت دورية من قسم حلوان استشهد فيها 8 من رجال الشرطة مع الهارب "محمد إ" والمتوفى "م س م" إضافة لارتكاب واقعة سرقة السيارة المستخدمة فى تنفيذ العملية وقتل مالكها، واغتيال 4 أفراد من قوة كمين المنوات بالمنطقة السياحية بسقارة.


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