ضبط هاربين من كمين بالدقهلية وبحوزتهما 45 كيلو بانجو وبندقية آلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الجمالية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على شخصين، اخترقا كمينا أمنيا وبحوزتهما بندقية آلية، وكمية كبيرة من مخدر البانجو.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير أمن الدقهلية ، بورود بلاغ إلى الرائد محمد حماد رئيس مباحث الجمالية، باقتحام سيارة بيجو بيضاء اللون رقم 120664 ملاكى الدقهلية، يستقلها شخصان مجهولان، كمينا بسرعة جنونية.

أمر الرائد محمد حماد رئيس مباحث الجمالية ،بغلق الطريق و نشر كمين مستتر أمام قرية العلواية، واقتربت السيارة ببطء وحال اقترابها تجاه الكمين شبطهم قوة الشرطة، و شلت حركتهم، وتم ضبط سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية، مثبت بها خزينة و بماسورة البندقية طلقة آلية حية، و14 طلقة من ذات العيار بين فخذى الراكب بجوار قائد السيارة.

تم التحفظ على مبلغ مالى 10200 جنيه، والعثور على غطاء من الشكائر البلاستيك على المقعد الخلفى بأسفله 30 لفافة كبيرة من نبات البانجو بلغت 45 كيلو.

تبين أن قائد السيارة مصباح م. م. 42 سنة، مقيم بقرية الجرايدة، بمركز بلقاس، و مصطفي ا. م. 53 سنة، ناظر مدرسة بالمعاش من بلطيم كفر الشيخ، و مقيم بقرية الجرايدة بمركز بلقاس، و تبين أن الذخيرة و السلاح النارى بغرض تجارتهما بمخدر البانجو، و تم تحرير المحضر رقم 7613 جنايات الجمالية.