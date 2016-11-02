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خبيرة اقتصاد لـ خالد صلاح: قرارات "الأعلى للاستثمار" أثرت على سعر الدولار

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خبيرة اقتصاد لـ خالد صلاح: قرارات "الأعلى للاستثمار" أثرت على سعر الدولار خبيرة اقتصاد لـ خالد صلاح: قرارات "الأعلى للاستثمار" أثرت على سعر الدولار

>كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنها تتمنى أن يستمر الاتجاه فى انخفاض ، مشددة على ضرورة التحرك الحقيقى من قبل البنك المركزى والحكومة، لأن الـ 17 قراراً الذى اتخذهم المجلس الأعلى للاستثمار فى منتهى الأهمية، ويدعموا التوجه للتصدير.

 

وأضافت "الحماقى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى "، على فضائية "النهار"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أن مصر لديها إمكانات هائلة فى التصدير لكنها غير مستغلة نتيجة البيروقراطية والفساد وعدم وضوح السياسات، لافتة إلى أن الوقت مناسب لاتخاذ قرارات اقتصادية لتحديد سعر حقيقى للدولار أمام الجنيه المصرى، بالإضافة لسياسات حكومية تفعل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.   

 


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