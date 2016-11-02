مكتبة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين بجائزة حسن فتحي للعمارة لعام 2016

أعلنت مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء أسماء الفائزين بجائزة حسن فتحي للعمارة لعام 2016، وذلك خلال احتفالية لتوزيع الجوائز تحدث فيها كل من مستشار مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور محمد عوض، ورئيس قسم التعليم بالمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين الدكتور ديفيد جلوستر.

وافتتحت المكتبة على هامش الاحتفالية معرض جوائز المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (RIBA) ويتضمن أعمال الفائزين وبعض الأعمال التي شاركت للحصول على جائزة المعهد.

واختارت لجنة تحكيم جائزة حسن فتحي للعمارة خلال اجتماع عقدته مؤخرا الفائزين بالجائزة التي تتناول في نسخة العام الحالي موضوعات مشروعات المباني الترفيهية ومراكز التسوق ومشروعات المهندسين المعماريين المصريين خارج مصر.

وقررت اللجنة منح الجائزة في مجال مشروعات المهندسين المعماريين المصريين خارج مصر لكل من المهندس محمد مختار صبح الرافعي عن مشروع (بيت مزرعة القرينة بالمملكة العربية السعودية) والمهندس عمرو حسني علي سليمان عن مشروع (المدرسة الألمانية بجينيف بسويسرا) الجائزة الرئيسية وهي عبارة عن ميدالية تحمل اسم جائزة حسن فتحي للعمارة وشهادة تقدير.

كما منحت اللجنة جوائزا تشجيعية لكل من المهندس عمرو حسني علي سليمان عن مشروع أكاديمية العمارة بسويسرا والمهندس شمس الدين نجا عن مشروع قصر الوادي بالمغرب.

وتم منح جائزة خاصة عبارة عن شهادتي تقدير من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لكل من المهندس عادل الفقي عن مشروع محطة سكة حديد الحجاز بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية والمهندس الليثي عبد الباسط حسن والمهندس شريف فرج إبراهيم .

وشهدت الاحتفالية عقد ندوة عن “مستقبل التعليم المعماري في مصر” حاضرت فها نخبة من كبار الأساتذة في مجال التعليم المعماري من مصر والخارج.

جدير بالذكر أن الجائزة تهدف إلى الارتقاء بالعمارة المصرية المعاصرة ونشر الوعي الثقافي بالعمارة وأهميتها في المجتمع وأيضا تشجيع وتكريم وتقدير المهندسين المعماريين .

أ ش أ