أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند -
فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ! -
عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مكتبة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين بجائزة حسن فتحي للعمارة لعام 2016

Google+ Print
مكتبة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين بجائزة حسن فتحي للعمارة لعام 2016 مكتبة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين بجائزة حسن فتحي للعمارة لعام 2016

مكتبة الاسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء أسماء الفائزين بجائزة حسن فتحي للعمارة لعام 2016، وذلك خلال احتفالية لتوزيع الجوائز تحدث فيها كل من مستشار مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور محمد عوض، ورئيس قسم التعليم بالمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين الدكتور ديفيد جلوستر.

وافتتحت المكتبة على هامش الاحتفالية معرض جوائز المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (RIBA) ويتضمن أعمال الفائزين وبعض الأعمال التي شاركت للحصول على جائزة المعهد.

واختارت لجنة تحكيم جائزة حسن فتحي للعمارة خلال اجتماع عقدته مؤخرا الفائزين بالجائزة التي تتناول في نسخة العام الحالي موضوعات مشروعات المباني الترفيهية ومراكز التسوق ومشروعات المهندسين المعماريين المصريين خارج .

وقررت اللجنة منح الجائزة في مجال مشروعات المهندسين المعماريين المصريين خارج مصر لكل من المهندس محمد مختار صبح الرافعي عن مشروع (بيت مزرعة القرينة بالمملكة العربية ) والمهندس عمرو حسني علي سليمان عن مشروع (المدرسة الألمانية بجينيف بسويسرا) الجائزة الرئيسية وهي عبارة عن ميدالية تحمل اسم جائزة حسن فتحي للعمارة وشهادة تقدير.

كما منحت اللجنة جوائزا تشجيعية لكل من المهندس عمرو حسني علي سليمان عن مشروع أكاديمية العمارة بسويسرا والمهندس شمس الدين نجا عن مشروع قصر الوادي بالمغرب.

وتم منح جائزة خاصة عبارة عن شهادتي تقدير من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لكل من المهندس عادل الفقي عن مشروع محطة سكة حديد الحجاز بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية والمهندس الليثي عبد الباسط حسن والمهندس شريف فرج إبراهيم .

وشهدت الاحتفالية عقد ندوة عن “مستقبل التعليم المعماري في مصر” حاضرت فها نخبة من كبار الأساتذة في مجال التعليم المعماري من مصر والخارج.

جدير بالذكر أن الجائزة تهدف إلى الارتقاء بالعمارة المصرية المعاصرة ونشر الوعي الثقافي بالعمارة وأهميتها في المجتمع وأيضا تشجيع وتكريم وتقدير المهندسين المعماريين .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند

فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ!

فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ!

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد