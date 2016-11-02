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مقتل وإصابة 6 جنود كينيين في تفجير إرهابي بجنوب غربي الصومال

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مقتل وإصابة 6 جنود كينيين في تفجير إرهابي بجنوب غربي الصومال مقتل وإصابة 6 جنود كينيين في تفجير إرهابي بجنوب غربي الصومال

جنود كينيين – أرشيفية

قتل جنديان كينيان على الأقل، اليوم الأربعاء، وأصيب 4 آخرون، جراء تفجير فى إقليم جيدو جنوب غربى الصومال.

وذكرت إذاعة “شابيلي” الصومالية أن الهجوم استهدف مركبة عسكرية تحمل الجنود الكينيين، كانت تقلهم إلى قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود “الصومالية – الكينية”.

ولم تعلق القوات الكينية على الهجوم ولم تتبن حركة “الشباب” المتطرفة الهجوم أيضًا حتى الآن.

يذكر أن حركة الشباب الصومالية تتبع لتنظيم القاعدة ونفذت سلسلة من الهجمات داخل العاصمة مقديشيو فى الأشهر الأخيرة، من بينها تفجير استهدف فندقًا يقع بالقرب من القصر الرئاسي نهاية أغسطس الماضي.

يشار إلى أن حركة الشباب الصومالية نفذت العديد من الهجمات فى كينيا من أبرزها الهجوم على جامعة “جاريسا” فى أبريل 2015 والذى أسفر عن مقتل 147 شخصًا.

أ ش أ

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