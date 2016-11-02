إحراق كنيسة في مسيسيبي وكتابة «صوتوا لترامب» على جدرانها

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن كنيسة للسود أحرقت في ولاية مسيسيبي الأمريكية وكتب على جدرانها «صوتوا لترامب»، بينما قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه يحقق في الحادث الذي يأتي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبحسب «رويترز» نفى روبن براون قائد فرقة الإطفاء في جرينفيل إصابة أي شخص جراء الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء في كنيسة هوبويل إم.بي في جرينفيل ولم يحدد بعد سبب الحريق.

ولطالما كانت كنائس السود في جنوب الولايات المتحدة قاعدة تأييد للحزب الديمقراطي.

ويسكن بلدة جرينفيل نحو 33 ألف شخص وتقع على بعد 160 كيلومترا من مدينة جاكسون عاصمة ولاية مسيسيبي.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان “فرع مكتب التحقيقات الاتحادي في جاكسون على علم بالوضع في جرينفيل ونحن نعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون على المستوى المحلي ومستوى الولاية والمستوى الاتحادي لتحديد إن كانت ارتكبت أي جرائم ضد الحقوق المدنية.”

وقال براون إن الحريق ألحق أضرارا شديدة بالكنيسة.