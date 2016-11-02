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رئيس الوزراء: نحرص على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع أذربيجان

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رئيس الوزراء: نحرص على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع أذربيجان رئيس الوزراء: نحرص على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع أذربيجان

شريف اسماعيل

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلمار مامادياروف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان، وذلك في إطار زيارته للقاهرة، والتى يرافقه خلالها رئيس شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان “سوكار”، وذلك بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا .

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء رحب في مستهل اللقاء بالوزير الأذربيجاني، مؤكدا الحرص على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين التي أثرت التعاون المشترك في الفترة الأخيرة .

وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التحضيرية لعقد الدورة الرابعة للجنة المصرية الأذربيجانية المشتركة في أواخر الشهر الجاري في القاهرة، والتي تغطي مجالات التعاون المختلفة، وخاصة الطاقة والصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات، كما تم بحث مشاركة الجانب الأذربيجاني في المشروعات الاستثمارية في محور قناة السويس.

وأوضح  إسماعيل، أن البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والذى يتطلع لإحراز معدل نمو اقتصادي يصل إلي 6%، يتزامن معه تطبيق منظومة ضمان اجتماعي لحماية محدودي الدخل، مؤكدا أهمية تبادل الزيارات بين وزيري السياحة بالبلدين لتدعيم برامج السياحة الأذربيجانية الوافدة لمصر.

وخلال اللقاء، أعرب المهندس شريف إسماعيل عن تطلعه للحصول على دعم الجانب الأذربيجاني للسفيرة مشيرة خطاب مرشحة لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو في ظل الكفاءة والمهنية المشهودة لها لتولي هذا المنصب الدولي.

من جانبه، أعرب الوزير الأذربيجاني عن شكره علي حفاوة الاستقبال، مشيدا بالمباحثات التي تمت مع الرئيس عبد الفتاح ، والتي أكدت علي المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين، مشيرا إلي أن مصر دولة قائدة ليس فقط للعالم العربي بل والإسلامي أيضا، وأن استقرارها هام للمنطقة بأسرها.

أ ش أ

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