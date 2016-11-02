الحكومة تنفي وجود تلوث كيميائي أو بكتريولوجي في مياه النيل بسبب السيول

نفت وزارتا البيئة والري والموارد المائية وجود أي تلوث كيميائي أو تلوث بكتريولوجي في مياه نهر النيل جراء السيول الأخيرة، وأن إصفرار مياه النهر عبارة عن العكارة الناتجة من جريان مياه السيول بالمناطق الجبلية، وهي ظاهرة طبيعية تحدث دائما مع السيول، كما حدث في السابق، وليست لها تأثير ضار على نوعية مياه النيل.

جاء ذلك في بيان مشترك للوزارتين، مساء اليوم الأربعاء، والذي أشارتا فيه إلى أنه نتيجة لتعرض الجمهورية لحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهطول الأمطار بغزارة على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء امتدت حتى محافظات الصعيد، وأدت إلى حدوث سيول، أصيبت مياه نهر النيل بعكارة نتيجة وصول السيول إليها عبر المخرات.

وأوضح البيان أن زيادة نسبة العكارة في مياه نهر النيل، واصفرارها جاء نتيجة لاحتواء تلك السيول على بعض الأملاح المعدنية ومكونات التربة متناهية الصغر “سيلت”، والتي أدت إلى تكوين عوالق بالمياه.

وعلى الفور، قامت كل من وزارتي البيئة والري والموارد المائية بعمل لجان مشتركة لدراسة هذا الأمر، والوقوف على أسبابه، وعمل التحاليل اللازمة للمياه، وبأخذ عينات متفرقة على طول نهر النيل، وتحليلها، لبيان مدى تأثير السيول على نوعية المياه، أثبت أن المياه سليمة.

أ ش أ