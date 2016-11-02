أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند -
فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ! -
عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الحكومة تنفي وجود تلوث كيميائي أو بكتريولوجي في مياه النيل بسبب السيول

Google+ Print
الحكومة تنفي وجود تلوث كيميائي أو بكتريولوجي في مياه النيل بسبب السيول الحكومة تنفي وجود تلوث كيميائي أو بكتريولوجي في مياه النيل بسبب السيول

اصفرار مياه النيل بسبب السيول

نفت وزارتا البيئة والري والموارد المائية وجود أي تلوث كيميائي أو تلوث بكتريولوجي في مياه نهر النيل جراء السيول الأخيرة، وأن إصفرار مياه النهر عبارة عن العكارة الناتجة من جريان مياه السيول بالمناطق الجبلية، وهي ظاهرة طبيعية تحدث دائما مع السيول، كما حدث في السابق، وليست لها تأثير ضار على نوعية مياه النيل.

جاء ذلك في بيان مشترك للوزارتين، مساء اليوم الأربعاء، والذي أشارتا فيه إلى أنه نتيجة لتعرض الجمهورية لحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهطول الأمطار بغزارة على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء امتدت حتى محافظات الصعيد، وأدت إلى حدوث سيول، أصيبت مياه نهر النيل بعكارة نتيجة وصول السيول إليها عبر المخرات.

وأوضح البيان أن زيادة نسبة العكارة في مياه نهر النيل، واصفرارها جاء نتيجة لاحتواء تلك السيول على بعض الأملاح المعدنية ومكونات التربة متناهية الصغر “سيلت”، والتي أدت إلى تكوين عوالق بالمياه.

وعلى الفور، قامت كل من وزارتي البيئة والري والموارد المائية بعمل لجان مشتركة لدراسة هذا الأمر، والوقوف على أسبابه، وعمل التحاليل اللازمة للمياه، وبأخذ عينات متفرقة على طول نهر النيل، وتحليلها، لبيان مدى تأثير السيول على نوعية المياه، أثبت أن المياه سليمة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب