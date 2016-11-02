دراسة: التعرض للأعاصير الشديدة تؤثر على النمو الطبيعي للمخ والسلوك

فى أول دراسة من نوعها تسلط الضوء على العلاقة بين التفاعلات الجينية والبيئة، كشفت دراسة حديثة عن أن التعرض للأعاصير الشديدة أثناء فترة الحمل قد يزيد من خطر ولادة طفل يعانى من مرض «التوحد».

كما أوضح الباحثون أن هناك العديد من الدراسات المتعددة حول تأثير الكوارث الطبيعية على تطور المخ والسلوك ، فقط لوحظ أن تأثير الأعاصير يحدث أثناء فترة الحمل خاصة فى المنتصف بين الأسابيع الـ 17 و 24 ، لترتفع هذه المخاطر عما كان معتقدًا فى السابق.

يأتي ذلك فى الوقت الذي شدد فيه الباحثون على العلاقة القوية بين الاضطرابات النفسية مثل الفصام ، الاكتئاب ، القلق وحتى مرض التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط على جوانب السلوك ، مثل عدم الاستقرار العاطفي واضطراب فى السلوك .