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خالد صلاح : تحديد مصير الدولار بإيد المصريين .. وعليهم التصدى للشائعات

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خالد صلاح : تحديد مصير الدولار بإيد المصريين .. وعليهم التصدى للشائعات خالد صلاح : تحديد مصير الدولار بإيد المصريين .. وعليهم التصدى للشائعات

>كتب محسن البديوى

شدد الكاتب الصفحى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، على أهمية التصدى للمؤامرات والشائعات للتغلب على محاولات بث الخوف والإحباط الذي أصاب الكثيرين، مشيداً بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيىسى ومجلس الوزراء التى بثت الطمأنينة فى نفوس المصريين وساهمت فى خفض والذهب، قائلا خلال برنامجه "على هوى " المذاع على فضائية النهار one : مصير الدولار بأيدى المصريين.

وقال خالد صلاح: هناك مؤامرات دولية وإقليمية على مصر، ولكن  70 إلى 80% من تنفيذ هذه المؤامرات مرتبط بالمصريين، مؤكداً أن الشعب المصرى هو فقط من يقرر زيادة أو انخفاض الدولار.

وأكد أن المعنويات والثقة والكلام الإيجابى ساهم فى انخفاض سعر الدولار بهذا الشكل الكبير، وسيتحسن الوضع أكثر وأكثر بعد قرض صندوق النقد الدولى، وعودة الوضع السياحى لسابقه، مشدداً على ضرورة رفع معنويات المصريين وبث الثقة، مشيداً بالإعلام ومجلس الوزراء فى الرد على الشائعات.

 

كما أشاد بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وموقف رجل الأعمال المصريين بوقف التعامل بالدولار، مضيفاً:" لو صدر قرار التعويم سينخفض الدولار لأقل من ذلك بكثير، فى ظل الاقتصاد الموازى الذى يعيش عليه الناس.. أما فهى اللى لسه بعافية ..والتوقيت الآن مناسب لاتخاذ القرارت الحاسمة، فهذه الصعود المبالغ فى الدولار كان مزيفاً، ولو ارتفعت معنويات المصريين سيتقدم الاقتصاد".

 

وشدد على ضرورة دعم الفلاح المصرى كخطوة فى طريق وقف استيراد السلع الأساسية، وتشجيع زراعة سلع مثل الذرة الصفراء والفول، بما يؤدى إلى انخفاض الدولار لأدنى مستوياته.

 

 

 


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